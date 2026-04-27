MLB: Shohei Ohtani perfila su camino al Cy Young con récord de Fernando Valenzuela

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Se acaban los adjetivos cuando se habla de Shohei Ohtani. Con dos MVP consecutivos en sus primeras temporadas con Los Angeles Dodgers, donde ha tomado la gloria con par de coronas de Serie Mundial, el japonés va en rumbo a conquistar el premio que le falta: Cy Young.

La superestrella ha logrado meterse en un grupo verdaderamente selecto dentro de la historia de Los Angeles Dodgers, al registrar una de las efectividades (ERA) más bajas en sus primeras cuatro aperturas de una temporada. Su marca de 0.38 en 2026 lo coloca junto a nombres históricos que brillaron en sus inicios sobre el montículo con la franquicia.

En esa lista destacan dos registros legendarios de Fernando Valenzuela, quien logró un impresionante 0.00 en 1985 y un 0.25 en 1981, cifras prácticamente inalcanzables en el béisbol moderno. También aparece Kenta Maeda, con un 0.36 en 2016, consolidando la presencia de lanzadores internacionales que han dejado huella en el equipo angelino.

Shohei Ohtani con perfil de Cy Young en la Liga Nacional

Aunque Ohtani está teniendo un inicio espectacular, superar el mítico 0.00 de Valenzuela parece una tarea casi imposible, considerando el nivel de dominio que mostró el ícono mexicano en aquella temporada. Aun así, el japonés continúa demostrando por qué es uno de los jugadores más completos y dominantes de su generación, capaz de brillar tanto como lanzador como bateador en las Grandes Ligas.

Cabe destacar que, Valenzuela en las dos oportunidades que registró los mencionados números fue galardonado tanto con el Novato del Año y Cy Young en la campaña de 1981. En sus primeros cuatro apariciones en el morrito, "Sho-Time" ha mostrado dominio absoluto con marca de dos victorias, 25 ponches, 0.75 de WHIP y una efectividad de .0.38 en 24.0 entradas de labor.