MLB: Ildemaro Vargas y José Fernández comandaron ofensiva de Arizona en la México City Series

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La México City Series fue un verdadero éxito durante este sábado 25 y domingo 26 de abril. El Estadio Alfredo Harp Helú disfrutó al máximo la serie de dos juegos entre D-backs de Arizona y Padres de San Diego, en la que además hubo un notable protagonismo de peloteros venezolanos.

Ciertamente, el aporte ofensivo de Ildemaro Vargas y José Fernández marcaron la diferencia del lado de Arizona, al punto de ser responsables de la mitad de las carreras del equipo. Hay que resaltar que el choque de este domingo finalizó 12 a 7 a favor de ellos.

Pero del lado de San Diego, no podemos obviar la gran actuación monticular de Germán Márquez, actor intelectual de esa victoria del día sábado con marcador de 6 a 4.

Ildemaro, enrachado y cerca de lograr el ciclo

Ildemaro Vargas es el pelotero venezolano del momento. Ya son 20 juegos seguidos esta temporada con al menos un imparable, y 23 si sumamos los últimos de la zafra anterior.

En México también fue capaz de darle con todo a la bola, sobre todo en la jornada de este domingo cuando estuvo cerca de batear el ciclo. Primero abrió con jonrón solitario en el sexto, luego disparó un doble en el séptimo, mientras que cerró con un triple en el octavo para barrer las bases.

Con las actuaciones de este fin de semana, ahora Ildemaro Vargas es el líder del equipo en los apartados de hits (29), anotadas (18), impulsadas (20) y jonrones (6).

Números de Ildemaro Vargas en la México City Series

2 juegos

9 turnos al bate

4 hits

1 doble

1 triple

1 jonrón

4 carreras impulsadas

4 carreras anotadas

.444 AVG

Los batazos le siguen saliendo a José

José Fernández es el novato sensación de Arizona, y a medida que pasan las jornadas también de la Liga Nacional. En la México City Series no pasó desapercibido, ya que sus dos juegos fueron multi-hit.

Durante el careo del sábado bateó de 4-2 con un doble, una carrera anotada y dos impulsadas. Por su parte, este domingo la vio más nítida y sacudió tres imparables, uno de esos cuadrangular solitario, con tres carreras anotadas.

De esta manera, José Fernández cerró la semana con su nombre en el top-5 de la organización. Hasta los momentos es segundo en hits (26), tercero en anotadas (17), y cuarto en jonrones (3) y remolcadas (12).

Números de José Fernández en la México City Series