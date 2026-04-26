MLB: Ildemaro Vargas extiende su racha gracias a este inmenso cuadrangular

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¡Ildemaro Vargas lo hizo de nuevo! Y es que ya son 23 juegos consecutivos disparando al menos un imparable, la tercera mejor racha para un pelotero venezolano, igualando de esa manera lo que consiguió en 2003 Melvin Mora.

La conexión sucedió en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde se desarrolla la México City Series entre D-backs de Arizona y Padres de San Diego. Justamente, el de Caripito logró descontar las acciones por segunda ocasión en el sexto inning, tal como lo hizo en el quinto su compatriota José Fernández.

En cuenta completa, el grandeliga venezolano pescó un lanzamiento alto del abridor Michael King para desaparecer la bola por todo el jardín derecho, a una distancia de 360 pies y con una velocidad de salida de 90.9 mph.

Ildemaro, el jonronero de Arizona

Prácticamente ningún aficionado o analista en Arizona tenía en los papeles a Ildemaro Vargas, por lo que a estas alturas es una de las sorpresas más agradables. Y es que además de la racha que protagoniza, otro dato no menor es que se trata del máximo jonronero del equipo con un total de seis batazos de vuelta completa.

Además, también se trata del líder en el apartado de hits (27) y carreras impulsadas (17), así como el segundo en anotadas (16).