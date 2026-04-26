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MLB: José Fernández desata la locura en México con este gigantesco batazo

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 26 de abril de 2026 a las 05:50 pm

Ya son tres cuadrangulares los del joven venezolano en su año debut en Grandes Ligas con los D-backs de Arizona

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José Fernández está viviendo el sueño de ser grandeliga por todo lo alto. La razón es que desde su debut con los D-backs de Arizona, el 31 de marzo, no ha parado de producir y otro ejemplo de ello se vivió en la jornada de este domingo.

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La México City Series ha presenciado dos intensos juegos entre el elenco de Arizona y los Padres de San Diego, en el Estadio Alfredo Harp Helú. Allí, el Arepa Power se hizo sentir gracias a una gran conexión del oriundo de Cumaná.

Con una pizarra señalando 6 a 0 para San Diego, José Fernández aplicó bastante fuerza en un swing para conectar un enorme jonrón por el jardín izquierdo, el cual sirvió para romper la blanqueada. La conexión tuvo una distancia de 409 pies y una velocidad de salida de 103.1 mph.

Entre los bates más productivos

Si chequeamos las estadísticas ofensivas de los D-backs a estas alturas, el nombre de José Fernández aparece entre los más destacados. Ahora es el segundo pelotero con más hits (25) y anotadas (16), así como el cuarto en jonrones (4) y remolcadas (12).

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