MLB: Ildemaro Vargas disfruta con humildad su soñado arranque en 2026

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La temporada número 10 de Ildemaro Vargas como pelotero activo en las Grandes Ligas no podría haber iniciado de mejor forma. El experimentado infielder de 34 años no ha sido nunca un pelotero establecido en la Gran Carpa, pero en 2026 ha demostrado que puede serlo, porque su arranque ha sido una absoluta locura.

"Caripito" ha conectado al menos un imparable en cada uno de sus 19 juegos de esta campaña, y si le sumamos sus últimos tres compromisos de 2025, son 22 desafíos consecutivos con al menos un inatrapable. Además, tiene cinco cuadrangulares, 11 extrabases y 16 carreras remolcadas.

Pero, a pesar de este impresionante momento que vive, Ildemaro Vargas se muestra responsable y con los pies en la tierra. En declaraciones recogidas por MLB.com, el criollo se mostró contento por lo que ha podido lograr, pero resalta que el trabajo y la humildad deben maneterse como sus banderas para prolongar este gran comienzo.

Ildemaro Vargas mantiene la concentración

"El trabajo. La constancia todos los días. Venir a trabajar todos los días, mantenerme humilde, que es lo más importante", fue lo primero que comentó Ildemaro Vargas, al hablar sobre las claves de lo que ha sido un vibrante inicio de año para él.

Y es que lo de "Caripito" no es juego. El venezolano batea actualmente para .351 de average, producto de 26 hits en 74 turnos. También posee un slugging fantástico de .649 y un OPS digno de la élite, de 1.017. "Estoy logrando cosas bonitas en mi carrera, pero eso me mantiene humilde, me mantiene trabajando todos los días y agradecido con Dios primeramente, y con los coaches", confiesa Vargas.

Por si fuera poco, Ildemaro Vargas también ha sabido destacar por su versátil defensa, lo que lo convierte en un pelotero todavía más importante. "Dios me dio la oportunidad de ser quien soy, las habilidades que me dio y siempre les saco provecho. Creo que el manager también le va a sacar provecho a lo que yo le puedo brindar a él en el campo Siempre estoy preparado para lo que él necesite", sentenció.