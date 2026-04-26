MLB: Elly De La Cruz a la caza de un récord histórico en Cincinnati

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Elly De La Cruz es la principal esperanza de Rojos de Cincinnati para jugar la postemporada. Un pelotero con condiciones superlativas que poco a poco está mejorando. En ese contexto, ahora persigue una marca histórica de cuadrangulares en una temporada para la organización en MLB.

De La Cruz en la victoria 9-2 de Rojos contra Tigres de Detroit registró: 3 turnos, 2 anotadas, 1 hit, 1 jonrón, 2 impulsadas, 2 boletos. Con ese vuelacercas alcanzó los 9 en este inicio de temporada; por lo tanto, ahora proyecta la cantidad de 54 cuadrangulares en la temporada 2026.

Si logra mantener ese ritmo, esto significaría que superaría el máximo de jonrones en una temporada para Rojos de Cincinnati. Dicho marca la tiene George Foster que en 1977 logró 52 inatrapables. En esa línea, el dominicano está al acecho de lograr una marca histórica en la franquicia.

Elly De La Cruz quiere su temporada histórica con Rojos de Cincinnati

Elly De La Cruz ha iniciado el 2026 con la firme intención de destrozar sus propias marcas personales. Tras establecerse como una amenaza constante en las bases, el dominicano ahora busca consolidar su potencia para superar sus registros, elevando su estatus dentro de Rojos.

Más allá de sus estadísticas individuales, el campocorto apunta a cifras que lo sitúen en la élite histórica de la organización. Con una proyección de 54 vuelacercas, De La Cruz tiene la oportunidad real de reclamar el trono de máximo jonronero en un año, superando a las leyendas.

Lograr este récord significaría quedar inmortalizado en la historia del equipo. Elly no solo compite contra los lanzadores rivales, sino contra el tiempo y las leyendas del pasado. El 2026 marca el punto de inflexión donde el talento se transforma en un legado para el dominicano.

Números de Elly De La Cruz con Rojos de Cincinnati en 2026

Elly De La Cruz está desarrollando una gran temporada 2026. Su nivel de juego se ha potenciado mucho a nivel ofensivo, mientras su defensa continua siendo solida para ser un jugador de diario. El dominicano está encaminado a tener un año dorado en su carrera.

Números de De La Cruz en 2026:

- 27 juegos, 109 turnos, 24 anotadas, 30 hits, 5 dobles, 9 jonrones, 20 impulsadas, 13 boletos, 33 ponches, 6 bases robadas, .275 PRO, .352 OBP, .569 SLG, .921 OPS