Revés para los Rojos: Eugenio Suárez queda fuera de acción temporalmente

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La alegría por el regreso de Eugenio Suárez a Cincinnati ha sufrido un pequeño contratiempo. Los Rojos anunciaron este sábado que el veterano bateador designado ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días, con efecto retroactivo al 23 de abril, tras sufrir una distensión leve en el oblicuo izquierdo.

El incidente ocurrió durante una práctica de bateo rutinaria el pasado viernes. Según explicó el mánager Terry Francona, Suárez sintió una molestia justo en su último contacto con la bola. Aunque el jugador no le dio importancia inicialmente, la resonancia magnética confirmó la lesión, obligando al equipo a tomar medidas preventivas.

El plan de recuperación

Francona se mostró optimista pero cauteloso respecto al tiempo de recuperación del venezolano: “Esperamos que, si sus síntomas desaparecen en cinco o seis días, le hagamos otra resonancia magnética. Por ahora, queremos aliviar la molestia y asegurarnos de que no pase a mayores”.

Nathaniel Lowe: El sustituto que ya responde

Aunque perder a un bate como el de Suárez —quien proyectaba una gran cuota de poder junto a Elly De La Cruz y el novato Sal Stewart— es un golpe para el orden al bate, los Rojos parecen tener profundidad suficiente.

Nathaniel Lowe asumió el rol de bateador designado el viernes y no pudo tener un mejor debut en esa función: conectó dos cuadrangulares, incluyendo el tablazo de dos carreras que selló la victoria 9-8 sobre los Tigres de Detroit.

Además de Lowe, Francona cuenta con otras piezas para mover el tablero:

JJ Bleday: Llamado desde la filial Triple-A en Louisville para aportar versatilidad en los jardines y el plato.

Rotación de descanso: El mánager sugirió que el puesto de designado no será exclusivo de un solo jugador, sino que se alternará para mantener la frescura del equipo durante partidos diurnos y nocturnos.

Rendimiento y movimientos adicionales

Antes de la lesión, Suárez promediaba .231 con tres jonrones y 11 carreras impulsadas en 25 juegos. Su regreso a Cincinnati bajo un contrato de 15 millones de dólares generó grandes expectativas, no solo por su pasado en la organización, sino por el liderazgo que aporta a un núcleo joven.

En otros movimientos realizados este sábado para ajustar el roster: