Pesadilla en Filadelfia: Los Filis alcanzan las 10 derrotas consecutivas

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Lo que comenzó como un bache se ha transformado en una crisis de proporciones históricas. Tras caer ante los Bravos de Atlanta el viernes, los Filis de Filadelfia extendieron su agonía a 10 derrotas consecutivas. Se trata de la sequía más prolongada para la franquicia desde 1999, cuando llegaron a hilar 11 fracasos.

Para ponerlo en perspectiva: desde 1972, el equipo solo ha sufrido cinco rachas de doble dígito en derrotas, y esta es, sin duda, la más dolorosa por las expectativas generadas.

Un roster de lujo en el fondo del sótano

Resulta difícil de explicar cómo un equipo diseñado para ganar la Serie Mundial —y bicampeón vigente de la División Este— se encuentra hoy en el último lugar de las Grandes Ligas. Con un récord de 8 victorias y 18 derrotas, los Filis no solo pierden, sino que lo hacen con estrépito: ostentan un diferencial de carreras de -53, la peor cifra de toda la MLB.

A pesar de tener una de las nóminas más pesadas y talentosas del negocio, con nombres como Bryce Harper, Trea Turner y Kyle Schwarber, la química no aparece. La veteranía del núcleo, donde varias figuras superan ya los 35 años, empieza a generar dudas sobre si el equipo ha pasado de su "punto de caramelo" a una etapa de declive prematuro. De no revertir esto de inmediato, los Filis podrían quedarse fuera de la fiesta de octubre por primera vez desde 2021.

El reto estadístico: ¿Es posible la remontada?

La historia no suele ser amable con los equipos que entran en espirales de 10 derrotas. En la historia de las Mayores, solo cuatro clubes han logrado lamerse las heridas y llegar a la postemporada tras un colapso similar: los Gigantes de 1951, los Bravos de 1982, los Dodgers de 2017 y, más recientemente, los Guardianes de 2025.

El camino hacia la redención es estrecho y requiere una ejecución casi perfecta de aquí a septiembre, algo que, por ahora, parece una fantasía para los aficionados en el Citizens Bank Park.

La esperanza tiene nombre: Zack Wheeler

En medio de la oscuridad, aparece un rayo de luz este sábado. Zack Wheeler, el as y tres veces All-Star, hará su debut en la temporada tras una larga ausencia. Wheeler no pisa una lomita de Grandes Ligas desde agosto pasado, cuando tuvo que someterse a una cirugía de hombro para tratar el síndrome de la salida torácica venosa.

Su regreso no es solo una cuestión táctica, sino emocional. El equipo necesita que su líder desde el montículo detenga la hemorragia y le devuelva la confianza a un bullpen desgastado y a una ofensiva que parece haber olvidado cómo responder bajo presión. El sábado no es solo otro juego en el calendario; es el día en que los Filis deben decidir si pelean o se despiden temprano de la temporada.