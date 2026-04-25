El diamante brilla en la capital: Padres y Diamondbacks llegan a la CDMX

Suscríbete a nuestros canales

Por tercera vez en los últimos cuatro años, el MLB World Tour aterriza en territorio azteca. Este sábado y domingo, el Estadio Alfredo Harp Helú será el epicentro del béisbol mundial con una serie de dos encuentros entre los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks.

Lo que hace unos años parecía un sueño lejano, hoy es una realidad consolidada. Desde que los Padres y los Gigantes inauguraron las series de temporada regular en la capital en 2023, seguidos por el duelo entre Astros y Rockies en 2024, la Ciudad de México ha demostrado ser una plaza con una energía inigualable para el "Rey de los Deportes".

Tradición y raíces en el diamante

Esta no es una serie cualquiera; es un reencuentro con organizaciones que tienen a México en su ADN. Los San Diego Padres son auténticos veteranos en estas tierras, sumando con esta su cuarta serie oficial en el país. Por su parte, los Arizona Diamondbacks no se quedan atrás; su historia con la afición mexicana incluye múltiples juegos de exhibición en Sonora y una visita previa a Monterrey en 2019.

Ambas franquicias gozan de una base de seguidores binacionales gigantesca. El mánager de Arizona, Torey Lovullo, no ocultó su entusiasmo por este viaje:

"Tenemos unos fanáticos increíbles en México. Ojalá supieran cuánto los apreciamos. Cuando jugamos nuestras noches especiales en el Chase Field, no hay un público más ruidoso. Venir a celebrar con ellos en su propia ciudad significa muchísimo para esta organización".

El "Efecto Harp Helú" y la pasión mexicana

Si algo ha caracterizado a las series en el Estadio Alfredo Harp Helú es el espectáculo de batazos. Debido a la altitud de la Ciudad de México, la pelota vuela con una facilidad que suele convertir estos juegos en festivales de cuadrangulares. En las dos ediciones anteriores, el estadio (con capacidad para poco más de 20,000 personas) ha registrado asistencias masivas, acumulando más de 79,000 aficionados en apenas cuatro juegos.

Este éxito no es casualidad. El béisbol en México atraviesa una era dorada, impulsada por la histórica actuación de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, donde alcanzaron las semifinales. Ese hito encendió una chispa en la afición que hoy se refleja en las gradas llenas y en la creciente demanda por ver a las superestrellas de las Grandes Ligas de cerca.

¿Qué esperar de este fin de semana?

Con los Padres buscando escalar puestos en su división y unos Diamondbacks siempre competitivos, la serie no solo es un evento promocional, sino un choque crucial para las aspiraciones de ambos en la temporada 2026. Se espera una atmósfera eléctrica donde el "¡Viva México!" se mezclará con el sonido de los bates de aluminio, reafirmando que la capital mexicana ya es una sede de élite para el béisbol organizado.