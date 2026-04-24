MLB: Ildemaro Vargas está ante el reto de igualar la seguidilla de hits de Pablo Sandoval

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en las Grandes Ligas contará con 14 compromisos. El detalle es que uno de esos dos equipos que no verá acción sino hasta el sábado son los D-backs de Arizona, lo que se traduce en que Ildemaro Vargas tendrá un breve descanso antes de seguir haciendo historia en este inicio de temporada.

Como ya todos saben, el grandeliga venezolano viene destacando tras sacar a relucir su mejor versión ofensiva, al punto de demostrar que es una verdadera máquina de hacer hits. Y es que gracias a ese grandísimo desempeño se encuentra muy cerca de igualar otra marca con la firma de Pablo Sandoval.

Tras los pasos del Panda

Con el compromiso del pasado jueves, Ildemaro Vargas extendió a 21 su racha de encuentros con al menos un imparable. Estos se dividen en 18 durante esta campaña 2026 y tres en el cierre de la anterior.

Si bien la marca de todos los tiempos entre venezolanos está en manos de Wilson Ramos (26), el de Caripito apunta seriamente a igualar los 22 que dejó en su momento Pablo Sandoval.

De hecho, hay que mencionar que el Panda aparece dos veces en la lista de rachas más largas de hits para un venezolano. Una fue con 20 en la campaña 2012, mientras que la otra fue de 22 en 2011.

Ildemaro Vargas afrontará el compromiso del sábado, contra los Padres de San Diego, con estupendos números ofensivos, algo que posiblemente ayudará al conjunto de Arizona para seguir escalando posiciones en la División Oeste de la Liga Nacional.

Números de Ildemaro Vargas en la temporada 2026 de la MLB