MLB: Gleyber Torres apuesta a la paciencia y supera a Altuve en este ranking

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2026 no ha empezado de la mejor manera para Gleyber Torres. Luego de ser una de las figuras de Venezuela durante la obtención del Clásico Mundial de 2026 en el mes de marzo, el infielder caraqueño ha tenido un inicio de temporada algo lento con los Tigres de Detroit en el beisbol de las Grandes Ligas.

Luego de 25 compromisos disputados con el uniforme de los felinos, el nacido en Caracas acumula un promedio al bate no muy alentador de .237, además de un OPS de .653 que también está lejos de ser ideal. Sin embargo, Torres tiene .363 de OBP, un número bastante bueno si tenemos en cuenta que no ha podido batear casi.

Este porcentaje de embasado tiene una explicación: la paciencia. Ante la falta de batazos, Gleyber Torres ha apostado a la paciencia en el plato para poder aportarle a los suyos, y de hecho, si revisamos los datos, nos encontraremos con que Torres es el venezolano con más boletos negociados hasta ahora, superando a un veterano como José Altuve.

Gleyber Torres, el más paciente de los criollos

Si le echamos un ojo a los números podremos notar que, en 113 apariciones al plato, Gleyber Torres destaca con 18 bases por bolas negociadas en lo que va de la zafra, siendo esta la cifra más alta para un pelotero nacido en nuestro país en lo que va de 2026.

El segunda base de los Tigres de Detroit supera de esta manera a José Altuve, quien se encuentra en la segunda casilla con 15 boletos en 113 apariciones al plato. Por su parte, el podio lo cierra Ronald Acuña Jr., quien ha negociado 14 pasaportes hasta los momentos.

No es secreto para nadie que el inicio de Gleyber Torres ha sido lento y no le hace justicia al enorme talento que posee. Eso sí, no se puede negar que, incluso en momentos difíciles, el caraqueño se las arregla para encontrar la manera de ser útil y productivo.