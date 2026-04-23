Ildemaro Vargas no se detiene: ¿Quién es el venezolano con la racha de hits más larga en MLB?

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Ni Luis Arráez, ni Eugenio Suárez, ni Maikel García. El pelotero venezolano con mejor presente en esta temporada 2026 es, para sorpresa de muchos, Ildemaro Vargas. Y es que hablamos de uno de los bates más encendido de los D-backs de Arizona, quienes no han dudado en brindarle la confianza necesaria para asentarse en el lineup.

El de Caripito se ha convertido en una verdadera máquina de hacer hits, al punto de protagonizar no solo su mejor racha personal en ese sentido, sino además en amenazar seriamente con igualar la marca más larga de un venezolano en Grandes Ligas.

Para el compromiso de este jueves, Ildemaro Vargas hizo de las suyas una vez más con el madero y logró embasarse con un sencillo en el último careo de la serie contra las Medias Blancas de Chicago. Dicha conexión llegó en su segundo turno, a la altura del cuarto inning. Al final ligó de 4-1.

Ildemaro, tras los pasos de tres figuras venezolanas

Esta seguidilla de hits conectados no inició en esta temporada 2026, ya que el infielder venezolano apenas cuenta con 18 presentaciones. Y es que hay que añadirle los últimos tres encuentros del año pasado para los 21 que tiene a día de hoy.

Si bien ya superó a Pablo Sandoval (20) en la lista, su verdadero objetivo ahora pasa por ingresar, al menos, en el top-3. La racha de hits más larga para un venezolano en MLB está en manos de Wilson Ramos (26) desde 2019, quien pudo dejar atrás las marcas de Víctor Martínez (25) y Alfonso "Chico" Carrasquel (24).