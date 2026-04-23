Ildemaro Vargas hace historia: Racha de hits y poder ante los White Sox

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Cuando los Diamondbacks de Arizona traspasaron a Blaze Alexander semanas antes del Entrenamiento Primaveral, el camino parecía despejado para que el venezolano Ildemaro Vargas asegurara un puesto en el roster. Sin embargo, la confirmación oficial no llegó sino hasta 48 horas antes del Día Inaugural. Hoy, casi un mes después, la gerencia de Arizona se pregunta cómo habrían sobrevivido a las plagas de lesiones de este inicio de año sin su "comodín" estrella.

Vargas ha pasado de ser un jugador de rol a una pieza inamovible en la alineación cotidiana. Su más reciente exhibición de talento ocurrió la noche del miércoles, liderando la victoria de los Diamondbacks 11-7 sobre los White Sox de Chicago con una actuación de poder pocas veces vista en su carrera.

Un madero encendido y racha histórica

El aporte de Vargas comenzó temprano en el encuentro. En el segundo inning, castigó un lanzamiento de Anthony Kay para un cuadrangular de tres carreras. Con ese batazo, el oriundo de Caripito extendió su racha de juegos consecutivos conectando de hit a 20 (contabilizando el cierre de la temporada anterior).

Más impresionante aún es su desempeño en este 2026: Vargas ha conectado imparables en los 17 juegos que van de la campaña. Esta es la racha más larga para iniciar una temporada en las Grandes Ligas desde el año 2013. Para ponerlo en perspectiva, el récord reciente pertenece a su compatriota Pablo Sandoval, quien en 2012 alcanzó los 20 juegos seguidos bateando de hit al comenzar el año.

Tres turnos, tres jonrones

No conforme con su primer vuelacercas de la noche, Vargas volvió a la carga en la tercera entrada con un bambinazo de dos carreras. Lo asombroso de esta secuencia es la frecuencia del poder: sumando el jonrón que conectó en la novena entrada del martes, Ildemaro registró tres apariciones al plato consecutivas conectando cuadrangular.

Este despliegue ofensivo ha sido vital para unos D-backs que han tenido que improvisar en varias posiciones debido a las bajas por lesión. Vargas no solo está cubriendo los huecos defensivos con su versatilidad habitual, sino que está produciendo números de jugador franquicia en la parte alta del orden al bate.

El valor de la versatilidad

Mientras Arizona espera la recuperación de sus titulares, la presencia de Vargas ofrece un respiro estratégico al mánager. Su capacidad para jugar en múltiples posiciones del cuadro y los jardines, combinada con un contacto que parece no fallar, lo ha convertido en el amuleto de un equipo que busca mantenerse en la pelea por la División Oeste de la Liga Nacional.

Si mantiene este ritmo, el venezolano no solo estará amenazando el récord de "El Panda" Sandoval en los próximos días, sino que obligará a la organización a replantearse su rol una vez que el roster vuelva a estar completo.