MLB: Carlos Carrasco regresa a Grandes Ligas con una impecable presentación

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas le dio la bienvenida a Carlos Carrasco durante la tarde de este jueves, en lo que fue la victoria por 7 a 2 de los Bravos de Atlanta sobre los Nacionales de Washington en el Nationals Park.

Recordemos que el lanzador venezolano formó parte del Spring Training del equipo, con el detalle que al final no pudo ingresar al roster para el Opening Day. Desde entonces se había mantenido activo con Gwinnett Stripers, en Triple-A.

Carrasco, como en los viejos tiempos

La organización informó en horas de la mañana que tanto Carlos Carrasco como el joven JR Ritchie fueron ascendidos al primer equipo, esto en reemplazo de Dylan Dodd y Didier Fuentes, quienes ahora se encuentran en lista de lesionados y Ligas Menores, respectivamente.

Fue entonces cuando Cookie regresó a un montículo de Grandes Ligas a la altura del noveno episodio, aprovechando que Atlanta ya tenía definida las cosas. Allí dominó a José Tena con un rodado, a CJ Abrams con un ponche, y finalmente a Jacob Young con una línea al jardín izquierdo.

Con esta nueva participación en el Big Show, Carlos Carrasco ahora suma 336 juegos de por vida, una cifra que lo mantiene en el puesto 23 entre lanzadores venezolanos. En caso de que el manager Walt Weiss lo utilice en otros dos encuentros, entonces estaría igualando a Jhoulys Chacín (338) en la lista de todos los tiempos.