MLB: Luis Arráez y su asombrosa evolución defensiva

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El segunda base venezolano, Luis Arráez, tradicionalmente reconocido por su capacidad de contacto y sus títulos de bateo, ha dado un giro radical a su carrera durante el primer mes de la temporada 2026. “La Regadera” no solo mantiene su vigencia con el madero, sino que actualmente se posiciona como uno de los defensores más eficientes de las Grandes Ligas, una realidad que pocos analistas proyectaron al inicio del año.

El factor de un contrato por un año parece haber impulsado una mejora sin precedentes. Tras acumular un registro histórico de -51 Outs sobre el Promedio (OAA) antes de esta campaña, la transformación es estadísticamente innegable.

De los registros negativos a proyectar un Guante de Oro

Las métricas avanzadas de bWAR defensivo para Arráez muestran un crecimiento exponencial. En lo que va de competencia, el infielder ya marca un 0.4 en este apartado. Para ponerlo en perspectiva, durante toda la zafra 2023 acumuló 0.6. Si mantiene el ritmo actual, las proyecciones indican que cerraría el año con un 2.4, una cifra que suele ser territorio exclusivo de los ganadores del Guante de Oro.

Según Baseball Info Solutions, Arráez proyecta salvar 13 carreras con su defensa para el final del calendario. Este dato contrasta drásticamente con el 2025, cuando su proyección era de -18 carreras jugando en la segunda almohadilla. La eficiencia en el desplazamiento y la ejecución de jugadas de rutina han sido las claves de este cambio.

Mayor alcance y efectividad en la intermedia

Los cálculos de Baseball Reference también respaldan este momento. Su factor de alcance por cada 9 innings se sitúa en 4.71 jugadas, superando con claridad el promedio de la liga para intermedistas, que es de 4.20. En términos prácticos, Arráez está completando una jugada más que el promedio de sus colegas cada dos encuentros.

Por su parte, Fangraphs le otorga 2.4 carreras fildeadas sobre el promedio. Es la primera vez en su trayectoria profesional que el venezolano ostenta un registro positivo en este departamento, dejando atrás el -5.1 con el que finalizó la temporada anterior.

El veredicto de los radares de Statcast

Más allá de la observación tradicional, la tecnología de Statcast disponible en Baseball Savant confirma que lo de Arráez no es casualidad. Actualmente, el jugador se ubica en el percentil 99 de alcance en toda la MLB. Esto significa que está defendiendo mejor que el 99% de los jugadores en su posición en cuanto a cobertura de terreno se refiere.

Su valor de carreras fildeadas (Fielding Run Value) también alcanza el percentil 99. Esta métrica es fundamental porque combina el alcance con el valor del brazo para cuantificar la contribución total. Resulta particularmente curioso que, aunque la potencia de su brazo se mantiene en un percentil modesto de 42, su inteligencia posicional y su lectura de los batazos compensan cualquier limitación física.

Mejora en sus números