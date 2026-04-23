MLB: Edward Cabrera alcanza cifra redonda de ponches

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El lanzador dominicano Edward Cabrera inscribió su nombre en una lista selecta de serpentineros activos al conseguir su ponche número 500 en las Grandes Ligas. El hito ocurrió durante el encuentro reciente de los Cachorros de Chicago ante los Phillies de Philadelphia.

Cabrera alcanzó la cifra redonda de los 500 ponches en su carrera profesional al abanicar a Bryson Stott en la parte alta de la cuarta entrada. El lanzador dominicano llegó al compromiso con 495 abanicados de por vida y completó la hazaña tras una sólida labor inicial frente a la exigente toletería de Filadelfia.

Cabrera no solo llega a los 500, sino que confirma su excelente estado de forma en este inicio de temporada 2026, donde ha logrado mantener una efectividad por debajo de 2.50.

Hasta el momento de alcanzar la marca, el derecho dominicano mostró un control total de sus envíos, acumulando cinco ponches en siete episodios de labor. Su capacidad para mezclar la recta de cuatro costuras con sus lanzamientos quebrados fue la clave para dominar a una alineación que cuenta con figuras de peso.