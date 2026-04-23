MLB: Francisco Lindor tiene malas noticias para los Mets de Nueva York

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Las malas noticias parecen no disminuir para los New York Mets en lo que va de la temporada 2026. Una de sus principales figuras, Francisco Lindor, ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días tras sufrir un tirón en la pantorrilla izquierda, una situación que llega en un momento crítico para la organización a nivel colectivo.

El incidente ocurrió luego del compromiso del miércoles 22 de abril ante los Minnesota Twins, cuando el campocorto comenzó a evidenciar molestias físicas tras un corrido de bases en el que pudo anotar desde la primera base, gracias a un doble de su compañero venezolano, Francisco Álvarez.

Aunque en el momento no se percibió como algo grave, las evaluaciones médicas posteriores confirmaron que era necesario detener su actividad en las próximas semanas para evitar riesgos mayores.

Francisco Lindor – Mets de Nueva York

La ausencia de Lindor representa un golpe significativo para los Mets, no solo por su rendimiento individual, sino por el peso que tiene dentro del equipo. Su liderazgo en el terreno, combinado con su capacidad ofensiva y solidez defensiva, lo convierten en una pieza fundamental difícil de sustituir en el corto plazo para el cuerpo técnico de Carlos Mendoza.

Hasta el momento de la lesión, Lindor venía mostrando regularidad tanto con el bate como del lado defensivo, a pesar de que el conjunto neoyorquino tenía una racha de 12 derrotas consecutivas tras la victoria del miércoles por la noche.

Su presencia en el lineup aportaba equilibrio, experiencia y jerarquía al lado de Bo Bichette y Juan Soto. Además de ser un jugador capaz de marcar diferencia en momentos clave, así lo ha demostrado a lo largo de su carrera.

Por ahora, el período de 10 días abre la posibilidad de un regreso relativamente rápido, siempre sujeto a la evolución de la lesión. Este tipo de dolencias musculares requiere precaución, ya que una recaída podría extender su tiempo fuera de acción.

Finalmente, los Mets de Nueva York deberán mejorar drásticamente sin uno de sus pilares dentro del terreno de juego. Sin duda alguna, la recuperación de Francisco Lindor será uno de los temas más importantes en los próximos días dentro de la Gran Carpa.