MLB: Los Bravos de Atlanta firman el mejor arranque de su historia moderna

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El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas tiene un protagonista indiscutible: los Bravos de Atlanta. Con un récord de 18 victorias y solo 8 derrotas, el equipo dirigido por Brian Snitker no solo lidera la tabla general, sino que ostenta el mejor diferencial de carreras de todo el sistema con un impresionante +62.

Desde que comenzó la era moderna del beisbol en 1900, solo los Bravos de 1997 lograron un diferencial superior (+69) en sus primeros 26 compromisos. La eficiencia ofensiva y la solidez defensiva han convertido al conjunto de Atlanta en una maquinaria que castiga los errores rivales.

Más allá del balance de victorias, los Bravos han establecido una marca que los separa de cualquier otro equipo en la historia de la MLB. Al analizar los primeros 25 juegos de la campaña, las estadísticas arrojan un veredicto de exclusividad absoluta para Atlanta.

El club del 50-30-200

Ninguna otra organización había logrado combinar los siguientes cuatro pilares en el primer cuarto de la temporada:

Un diferencial de carreras superior a +50.

Más de 30 cuadrangulares conectados.

Al menos 200 ponches propinados por su cuerpo de lanzadores.

Cero oportunidades de salvamento desperdiciadas.

La perfección en el relevo final, sumada a una rotación de abridores que promedia una alta tasa de ponches, explica por qué los Bravos son hoy el rival a vencer. La capacidad de cerrar juegos sin fisuras ha otorgado una confianza plena al cuerpo técnico, sabiendo que cada ventaja obtenida en las entradas intermedias cuenta con una garantía de éxito. Aun sin todavia contar con un Ronald Acuña Jr. a todo su nivel ofensivo.