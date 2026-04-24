MLB: Yankees lucen como la próxima víctima de José Altuve para lograr esta cifra redonda

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La jornada de este viernes en la MLB presenciará una de las series más prometedoras: Astros de Houston contra Yankees de Nueva York. Los duelos se desarrollarán en el Daikin Park, escenario que espera ver a José Altuve conquistar otra cifra redonda en su magnífica carrera.

Altuve, a solo tres impulsadas

La temporada 2026 para Astro Boy no está siendo tan productiva, al menos hasta los momentos. De hecho, acumula tres compromisos seguidos sin conectar imparables, una sequía considerable si tomamos en cuenta que es el segundo pelotero del equipo con más hits (25).

Pero a pesar de ese pequeño slump, José Altuve no deja de ser una de las caras más importantes de los Astros en la actualidad. Justamente, en caso de despertar con el madero y regrese su producción ofensiva, muy posiblemente alcance otra cifra redonda durante este fin de semana.

Y es que los Yankees podrían ser las víctimas de las 900 carreras impulsadas del maracayero en su carrera profesional. Vale mencionar que para esta imperdible serie entrará con un total de 897.

Además, si nos fijamos en la lista de todos los tiempos de peloteros venezolanos, la próxima figura a superar de Altuve es, nada menos, el rey David Concepción, que con sus 950 carreras remolcadas en 19 zafras de Grandes Ligas aparece en el noveno puesto.