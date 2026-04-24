MLB: Francisco Álvarez brilla en medio del caos de New York Mets

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Francisco Álvarez ha sido de los pocos que se ha mantenido consistente con el madero dentro de New York Mets en la presente temporada de las Grandes Ligas. El receptor está siendo clave para que los metropolitanos salgan del mal momento en la primera mitad del 2026.

En medio del caos que atraviesa el equipo, donde la ofensiva ha sido el principal responsable, el pelotero venezolano se mantiene contribuyendo a la causa con bateo oportuno. En la jornada de este jueves por la noche, el mirandino respondió con elevado de sacrificio para empujar una carrera en tres apariciones al plato en el tercer enfrentamiento de la serie ante Minnesota Twins, que terminó con una sufrida victoria para los de Queens.

Su remolcada no fue cualquier cosa para la joven figura de los Mets, ya que alcanzó cifra redonda con su producida número 150 en su carrera en la Gran Carpa, siendo uno de los primeros hitos importante que acumula el careta, en una trayectoria que se ha visto empañado por las lesiones.

Francisco Álvarez con la misión de mantenerse sano

Además producir en el diamante y defender la receptoría, el pelotero venezolano tiene entre sus objetivos en la presente campaña de Las Mayores mantenerse saludable y disputar por lo menos 100 desafíos en una misma edición de MLB.

El cátcher ha sido uno de los pocos que ha brindado respaldo a Carlos Mendoza, que se encuentra en la silla caliente tras la mala racha de la franquicia de Nueva York, aportando promedio al bate de .242, cuatro jonrones, siete impulsadas, 16 hits, ocho anotadas, .346 en porcentaje de embaasado (OBP) y un OPS de .801 en 68 apariciones al plato.