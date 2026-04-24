MLB: Mira cómo se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo fue efectuada este jueves, 23 de abril y evidentemente, repasaremos cómo se puso la tabla de posiciones tras los recientes resultados.

Aunque Bravos de Atlanta es el equipo con mejor récord de la campaña, la lucha por ser el mejor equipo del Oeste de la Liga Nacional entre Dodgers de Los Angeles y Padres de San Diego sigue igualada.

Así están las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (18-8) Marlins de Miami (12-13) Nacionales de Washington (11-15) Mets de Nueva York (9-16) Phillies de Philadelphia (8-17).

División Central:

Rojos de Cincinnati (16-9) Cachorros de Chicago (16-9). Cardenales de San Luis (14-10 Piratas de Pittsburgh (14-11) Cerveceros de Milwaukee (13-11).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (17-8) Padres de San Diego (17-8) Cascabeles de Arizona (14-11) Gigantes de San Francisco (11-14) Rockies de Colorado (10-16).

Mira las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Yankees de Nueva (16-9) Rays de Tampa Bay (13-11) Orioles de Baltimore (12-13) Azulejos de Toronto (10-14) Medias Rojas de Boston (9-16).

División Central:

Guardianes de Cleveland (14-12) Tigres de Detroit (14-12) Mellizos de Minnesota (12-13) Medias Blancas de Chicago (10-15) Reales de Kansas City (8-17).

División Oeste: