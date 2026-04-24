MiLB: Prospecto venezolano sigue haciendo ruido en Ligas Menores con su ofensiva

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El Arepa Power también se está haciendo sentir en Ligas Menores. En lo que va de la temporada 2026 en la Eastern League de Doble-A, el nombre de un pelotero venezolano no para de resaltar muy por encima del resto de grandes prospectos del beisbol. Se trata de Franklin Arias.

La nueva joya de Boston

Por cómo ha avanzado el torneo, todo parece indicar que este será el año del caraqueño. Si bien es el prospecto número 2 de las Medias Rojas de Boston, todas las personas ligadas a la organización no paran de hablar sobre lo que está haciendo el joven de 20 años de edad.

"Ha hecho un buen trabajo agregando peso y fuerza, lo que se ha traducido en un impacto más consistente en el juego; velocidad de bateo y un contacto más fuerte en general", comentó Brian Abraham, director de desarrollo de jugadores de Boston, en una entrevista a MLB.com.

Luego complementó: "El otro factor clave ha sido mejorar su selección de lanzamientos, apuntando a aquellos correctos que pueda dirigir en el aire hacia su banda. Si bien el objetivo es que sea un bateador completo, sabemos que el impacto es mayor cuando hala la bola para causar daño".

Hasta la fecha, Franklin Arias lidera Doble-A con el mejor promedio (.450) y OPS (1.431). A esas dos excelentes estadísticas hay que sumarle que de sus últimos seis encuentros tres son multi-hit, además que acumula cinco cuadrangulares y ocho carreras impulsadas durante ese periodo.

Números de Franklin Arias en la temporada 2026 de MiLB (AA)