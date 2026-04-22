MiLB: Jadher Areinamo dispara otro jonrón y continúa intratable en Doble-A

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A pesar de que Jadher Areinamo inició la temporada de Ligas Menores en la lista de lesionados, desde que Montgomery Biscuits (sucursal Doble-A de los Rays de Tampa Bay) lo activó a mediados del mes de abril no ha parado de batear.

En la jornada de este martes ligó de 3-1 con jonrón, impulsada, anotada y base por bolas. Es así como se ha embasado en cuatro de sus cinco compromisos de la presente zafra.

Areinamo guio la victoria de su equipo

La conexión del maracayero ocurrió a la altura del tercer inning, cuando el marcador se encontraba igualado. Y es que luego de dejar pasar el primer lanzamiento, el chamo no perdonó el siguiente y envió la bola hacia la parte más lejana del jardín izquierdo, dándole de esa manera la ventaja a su equipo que terminó ganando por 3 a 1 sobre Bluee Wahoos (Marlins de Miami).

Ahora, Jadher Areinamo acumula tres cuadrangulares en su casillero. El resto de sus estadísticas señalan cuatro carreras impulsadas, tres anotadas, .238 de promedio y .971 de OPS.