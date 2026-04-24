MLB: Conoce los resultados de la jornada de este jueves

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Una nueva jornada de las Grandes Ligas se llevó a cabo este jueves, 23 de abril, y a pesar de que hubo solamente nueve encuentros, la energía estuvo a tope. Por lo tanto, es importante saber cómo quedaron los resultados en las distintas plazas tras lo parejo de la mayoría de los scores.

Las miradas de esta fecha, estuvieron puestas en los dos equipos de la ciudad de Nueva York. Por un lado, unos Yankees que sellaron la barrida ante los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park y por otro, unos Mets que sumaron dos victorias consecutivas después de varios días "grises".

Resultados de la MLB:

- Bravos de Atlanta 7-2 Nacionales de Washington

- Cerveceros de Milwaukee 4-5 Tigres de Detroit

- Phillies de Philadelphia 7-8 Cachorros de Chicago

- Padres de San Diego 10-8 Rockies de Colorado

- Medias Blancas de Chicago 4-1 Cascabeles de Arizona

- Dodgers de Los Angeles 3-0 Gigantes de San Francisco

- Yankees de Nueva York 4-2 Medias Rojas de Boston

- Mellizos de Minnesota 8-10 Mets de Nueva York

- Piratas de Pittsburgh 1-6 Rangers de Texas.