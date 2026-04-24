MLB: Carlos Narváez bombardea a los Yankees con este enorme cuadrangular

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El bate de Carlos Narváez respondió con su primer jonrón de la temporada durante la jornada de este jueves, la cual marcó el último choque de la serie entre Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York en el Fenway Park.

Con el marcador igualado a una carrera, el grandeliga venezolano adelantó a los suyos con un enorme batazo a la altura del quinto episodio. En cuenta de 1 y 2 pudo pescarle una recta alta a Cam Schlittler para desaparecerla por encima del Monstruo Verde, a una distancia de 383 pies y con una velocidad de salida de 102.3 mph.

De esa manera, Carlos Narváez también sumó su segunda carrera impulsada y su quinta anotada luego de 16 encuentros en lo que va de la zafra. Por los momentos su promedio de bateo señala .245 producto de 13 imparables en 53 turnos.

Más números a la cuenta de Narváez

El maracayero afronta apenas su tercera temporada en las Grandes Ligas, y la segunda con Boston luego de su paso por Nueva York. Con este cuadrangular llegó a 16 de por vida y quedó a uno de igualar a dos grandes figuras venezolanas como César Izturis (17) y Eliézer Alfonzo (17).