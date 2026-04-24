MLB: Mets consiguen su segunda victoria consecutiva con batazo decisivo de Bo Bichette

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Finalmente, las cosas parecieron tomar el carril deseado en los Mets de Nueva York, quienes luego de 12 derrotas consecutivas, acaban de himvanar su segundo lauro en días consecutivos.

Los dirigidos por el venezolano Carlos Mendoza anunciaron temprano la lesión de Francisco Lindor, pero eso no les impidió superar a la novena de los Mellizos de Minnesota con un resultado final de 10 carreras por 8, con un batazo clutch de Bo Bichette.

Resumen:

La novena de la Gran Manzana tomó una importante ventaja con seis carreras anotadas en los dos primeros episodios, la cual extendieron con otra anotación en el cuarto tramo, que los llevó al octavo inning con una cómoda ventaja parcial de 7 carreras por 3.

No obstante, cuando todo parecía tranquilo, los visitantes fabricaron cuatro anotaciones en la parte alta para empatar las acciones tras castigar al bullpen de los Mets. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar y Bo Bichette conectó un doblete con tres corredores en circulación en la parte baja para poner a su equipo arriba nuevamente 10-7.

Devin Williams se encargó de poner el candado, a pesar de que recibió una carrera, la cual evidentemente no tuvo repercusión en el resultado final.

Destacados de la noche:

Los más sobresalientes con el madero, fueron: Bichette, con noche de 5--3, con sus tres remolcadas en la "chiquita" y un par de anotadas. Por su parte, Brett Baty conectó un cuadrangular, un sencillo, impulsó también tres rayitas y anotó dos; en cuatro turnos.

Ahora, el balance de los metropolitanos es de 9-16, ubicados en la penúltima casilla de su grupo y los Mellizos de Minnesota ahora juegan 12-13, para colocarse en la tercera posición de la división Central del nuevo circuito.