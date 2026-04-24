MLB: Mira los juegos pautados para este viernes 24 de abril

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Hoy es viernes y en las Grandes Ligas lo saben, es por esa razón que prepararon una jornada que luce bastante interesante y a continuación te mostraremos cuáles son los duelos que se llevarán a cabo.

En esta ocasión, la mayoría de las organizaciones vuelven al terreno luego de una jornada previa con solo nueve juegos. Entre los abridores resaltan varios ases de rotación y cinco brazos dominicanos.

Juegos para hoy en la MLB:

- Tigres de Detroit (Framber Valdez) vs Rojos de Cincinnati (Andrew Abbott) 6:40 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Brayan Bello) vs Orioles de Baltimore (Brandon Young) 7:05 p.m.

- Guardianes de Cleveland (Gavin Williams) vs Azulejos de Toronto (Max Scherzer) 7:07 p.m.

- Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) vs Mets de Nueva York (Freddy Peralta) 7:10 p.m.

- Mellizos de Minnesota (Taj Bradley) vs Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) 7:10 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Andrew Painter) vs Bravos de Atlanta (Grant Holmes) 7:15 p.m.

- Angelinos de Anaheim (Yusei Kikuchi) vs Reales de Kansas City (Noah Cameron) 7:40 p.m.

- Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) vs Cerveceros de Milwaukee (Brandon Woodruff) 7:40 p.m.

- Nacionales de Washington (Miles Mikolas) vs Medias Blancas de Chicago (Bryan Hudson) 7:40 p.m.

- Atléticos de Oakland (Luis Severino) vs Rangers de Texas (Nathan Eovaldi) 8:05 p.m.

- Yankees de Nueva York (Will Warren) vs Astros de Houston (Lance McCullers) 8:10 p.m.

- Marineros de Seattle (George Kirby) vs Cardenales de San Luis (Andre Pallante) 8:15 p.m.

- Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) vs Dodgers de Los Angeles (Emmet Sheehan) 10:15 p.m.

- Marlins de Miami (Sandy Alcántara) vs Gigantes de San Francisco (Adrian Houser) 10:15 p.m.