LVBP: ¿Qué equipos faltan por anunciar a sus managers para la temporada 2026-2027?

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Poco a poco, la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) va tomando más y mejor forma. La mayoría de los equipos ya tienen armado su organigrama, aunque unos pocos todavía no han definidos detalles importantes como gerentes y managers.

En la noche del pasado miércoles, los Tiburones de La Guaira anunciaron a Fernando Tatis como su nuevo estratega para la próxima zafra y se convirtieron en la cuarta organización que confirma a esa pieza tan fundamental en un staff técnico.

Además de los escualos, en su momento Navegantes del Magallanes ratificó la continuidad de Yadier Molina tras la obtención del título; Bravos de Margarita ya había garantizado el regreso de Henry Blanco con una extensión en diciembre de tres años; y Cardenales de Lara aseguró la presencia de César Izturis tras su buena temporada de debut.

A la espera de cuatro managers para completar el cuadro

En el caso de los Caribes de Anzoátegui, ciertamente parece un hecho que Asdrúbal Cabrera retomará las riendas del equipo. El detalle es que todavía no hay un anuncio oficial por parte de la organización, aunque el propio dirigente confesó en días recientes que ya hay un acuerdo entre ambas partes.

Es en este punto cuando reina un poco más la incertidumbre de cara a la próxima campaña de la LVBP. Por un lado, Águilas del Zulia siguen sin manifestarse y a estas alturas no cuentan con un cuerpo técnico. Sin embargo, es de conocimiento público que la renovación de Lipso Nava es su objetivo primordial.

Un caso similar lo protagonizan los Tigres de Aragua. La temporada pasada contaron con Oswaldo Guillén como su manager, pero tras no avanzar al Round Robin el silencio comenzó a reinar en el equipo. Por los momentos no ha habido manifestaciones de la directiva respecto a la continuidad de Ozzie o la posibilidad de ver a otro estratega.

Finalmente, Leones del Caracas está ultimando detalles para dar anuncios importantes. Y es que se espera que en los próximos días nombren al nuevo gerente deportivo, lo que traería como consecuencia la designación de un nuevo timonel tras la salida de José Alguacil. Por lo pronto, nombres como Omar Vizquel, José Moreno y Wilfredo Romero parten como los favoritos para esta nueva etapa.