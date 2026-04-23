LVBP: Tiburones de La Guaira anuncia a su manager para la temporada 2026-2027

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Los Tiburones de La Guaira ya tienen manager para lo que será la temporada 2026-2027 de la LVBP. Se trata del dominicano Fernando Tatis, según anunció de manera oficial el presidente de la organización litoralense, Wilmer Ruperti, a través de sus redes sociales.

"Hoy anunciamos gratamente la llegada de un dominicano espectacular para los Tiburones de La Guaira: Fernando Tatis. Es el nuevo manager del equipo", señaló Ruperti.

Luego finalizó: "Vamos a tenerte aquí con nosotros, Fernando, para que nos ayudes y seamos los próximos campeones de la Liga Venezolana de Beisbol. Así que los demás, a ponerse las pilas. ¡Pa'encima!".

Mentalidad ganadora para Tiburones

Parte de la trayectoria de Fernando Tatis como estratega está llena de éxitos. En la temporada 2018-2019 de la LIDOM guio a las Estrellas Orientales al título, mientras que en la 2024-2025 obtuvo el premio al Manager Del Año.

La llegada del dominicano a Tiburones de La Guaira es una apuesta grandísima por parte de la directiva, que vio en él a un líder con mentalidad ganadora para manejar cualquier situación tanto dentro como fuera del terreno.