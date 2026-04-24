LVBP: Tiburones de La Guaira despeja dudas sobre el futuro de Maikel García

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La gerencia de los Tiburones de La Guaira ha salido al paso para aclarar los rumores que vinculaban a una de sus figuras estelares con otros equipos del circuito local. Fernando Veracierto, gerente deportivo del conjunto escualo, utilizó los micrófonos del programa Teledeportes para fijar una postura institucional definitiva sobre el futuro del infielder de los Reales de Kansas City.

En un mercado de la LVBP que suele ser agresivo en el movimiento de piezas de Grandes Ligas, la directiva guairista decidió cortar de raíz las especulaciones. El mensaje es claro: la estructura del equipo no contempla la salida de quien ha sido un pilar en los éxitos recientes de la organización.

Maikel García es intransferible para la gerencia escuala

La frase que más impacto generó fue la contundencia con la que Veracierto calificó el estatus del jugador dentro de la nómina. Ante las consultas sobre posibles ofertas de otros equipos, el directivo fue tajante.

"Maikel García es de Tiburones de La Guaira y no está en el mercado", afirmó el gerente en la entrevista. Con esta declaración, se confirma que el equipo no está escuchando propuestas ni tiene interés en iniciar negociaciones que involucren al "Barrendero", asegurando su permanencia como pieza central del proyecto.

"Maikel García sabe que esta es su casa y las puertas siempre estarán abiertas, nuestra comunicación siempre ha sido con respeto", añadió el directivo. Estas palabras subrayan que el vínculo va más allá de lo contractual, fundamentándose en una relación profesional sólida.