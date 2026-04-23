LVBP: Fernando Tatis, el puente que podría reconectar a Tiburones con Maikel García

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A día de hoy, 22 de abril, Tiburones de La Guaira no tiene cambios notables en su dirigencia, pero sí sumó una cara nueva al que será el staff técnico de la temporada 2026-2027. Se trata de Fernando Tatis Sr., quien asumirá las riendas del equipo como manager.

Este anuncio importante para la organización deja entrever que irán "pa'encima" en el venidero torneo local, con la intención de terminar de pasar la página de una zafra 2025-2026 para el olvido y que estuvo llena de inconvenientes. Es en este punto cuando entra en escena Maikel García.

La relación rota entre Maikel y Tiburones

Como muchos recordarán, y para resumir esta larga historia, el grandeliga venezolano no se cansó de lanzar todo tipo de comentarios hacia la dirigencia del equipo, manifestando su profundo descontento por cómo manejaron las cosas durante los meses del torneo.

Si bien la relación entre jugador y organización está en un punto muerto, Gregor Blanco, histórico pelotero del conjunto escualo y ahora asesor de la presidencia, trató de calmar las aguas en su momento al asegurar que la salida del sabanero "no va a pasar".

Ya tiempo después, Maikel asomó la posibilidad de cambiar de organización, inclinándose un poco hacia los Navegantes del Magallanes luego de la conquista de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

¿Logrará Tatis convencer a Maikel?

Todavía queda un largo camino por delante para que la temporada 2026-2027 de la LVBP suba su telón. Serán meses de mucho trabajo para la directiva de Tiburones de La Guaira, así como también para el propio Fernando Tatis Sr., quien posiblemente tenga una misión importantísima antes de que asuma las riendas del equipo.

Y es que su sabiduría y experiencia a cargo de dugouts llenos de peloteros con mucho ego apuntan a ser claves en este tema con Maikel García. Obviamente, a estas alturas no hay nada certero, aunque la escogencia del dominicano podría servir como puente para que, al menos, ambas partes retomen conversaciones.

Incluso, a esto podríamos sumarle el factor Ronald Acuña Jr., quien ya se manifestó de manera positiva tras el anuncio del nuevo manager escualo, además que asomó la posibilidad de unir fuerzas en el equipo con otro grandeliga de élite como Fernando Tatis Jr.

Pero, al final, todo esto se trata de simples especulaciones. Solo el tiempo se encargará de cerrar este capítulo o, por el contrario, iniciar uno nuevo.