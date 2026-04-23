LVBP: ¿Fernando Tatis Jr. con Tiburones para la 2026-2027? Esto dice Ronald Acuña Jr.

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Tiburones de La Guaira ya tiene manager para la temporada 2026-2027 de la LVBP, y el elegido para asumir tal responsabilidad es Fernando Tatis. Sin duda se trata de una apuesta muy grande por parte de la directiva, ya que están decididos sí o sí a ser protagonistas del próximo torneo.

"Vamos a tenerte aquí con nosotros, Fernando, para que nos ayudes y seamos los próximos campeones de la Liga Venezolana de Beisbol. Así que los demás, a ponerse las pilas. ¡Pa'encima!", dijo el presidente de la organización, Wilmer Ruperti, en un video previo al anuncio.

¿Los Jr. con Tiburones?

A escasos minutos de haberse oficializado la llegada del dominicano, miles de fanáticos del elenco escualo no tardaron en manifestarse en las cuentas del equipo. Justamente, entre esos se encontró Ronald Acuña Jr.

En una publicación de la cuenta @tiburonesreport, donde se hace alusión a un posible junte entre el de La Sabana y Fernando Tatis Jr. con el uniforme de los Tiburones, el grandeliga venezolano lanzó un comentario que elevó aun más las ilusiones de la fanaticada.

"Uno nunca sabe, @tatis", escribió Acuña.

Cabe mencionar que la amistad entre el sabanero y el dominicano viene desde hace años atrás. De hecho, en su momento se mencionó que Ronald Acuña Jr. podía ir a jugar en la liga dominicana con Estrellas Orientales, equipo al que pertenece Fernando Tatis Jr. Sin embargo, ahora las cosas estarían invertidas y alineadas para que ambos defiendan el mismo uniforme, solo que en la pelota venezolana.