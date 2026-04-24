LVBP: Gerente de Cardenales de Lara habla sobre el destino de César Izturis en el equipo

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Nota de Nelson Contreras | @nelsoncon2020

El estratega César Iztúris se mantendrá como mánager de los Cardenales de Lara, para la próxima temporada, mientras la gerencia del equipo se mantiene a la expectativa para iniciar sus operaciones preinicio de la temporada 2026-2027, en la que aspiran coronar su xx trapo campeonil en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El dirigente Carlos Miguel Oropeza, gerente general del referido club, en una amena conversación con la plataforma de Meridiano, fue enfático en ratificar a Izturis en el cargo, pues la directiva reitera que no tiene intenciones de realizar cambios del piloto ni tampoco del resto del personal técnico para la venidera campaña.

"A Istúriz le queda un año de contrato y seguirá trabajando como nuestro mánager", manifestó Oropeza.

Asimismo, el dirigente de Cardenales de Lara considera que se realizarán algunos ajustes menores en el grupo de técnicos, pero serán anunciados en su oportunidad. Sin duda, las palabras son un espaldarazo a Izturis, que la pasada temporada llevó al conjunto a ocupar la primera posición en la ronda regular con registro de 30 triunfos por 26 derrotas para clasificar a la postemporada, donde alcanzó una marca de 9 y 7, pero no lograron avanzar a la gran final.

Oropeza forma parte de una familia que con mucho esmero y dedicación ha dirigido las riendas de los Cardenales de Lara a través de los años y qué mejor que seguir en procura de alcanzar un nuevo trapo campeonil.

Estadísticas de la anterior temporada:

5.20 Efectividad colectiva de los lanzadores de Lara en la zafra 2026-2027

301 fue el promedio de bateo colectivo del Cardenales de Lara la anterior zafra.

Es por ello que la gerencia del conjunto se mantiene activa en el mercado de temporada muerta para contratar jugadores y asegurar refuerzos, aunque, según lo manifiesta Oropeza, no han iniciado estos trabajos; solo analizan el panorama para comenzar pronto a realizar las labores pertinentes.

"Las conversaciones informales se pueden mantener con otras organizaciones, pero hasta que no se concreten no podemos decir nada. Muchas veces esos cambalaches se pueden producir de manera rápida, pero de momento no hay nada de eso", reiteró.

En torno a los peloteros importados, considera que es muy prematuro suministrar cualquier tipo de información, precisando que no se les permite hablar con los posibles refuerzos, sino hasta después del mes de julio, por lo que hasta ahora no pueden anunciar nada a ese respecto.

"Por supuesto, nos mantenemos realizando seguimiento de los posibles candidatos a ser contratados como refuerzos, pero todavía no hay nada en concreto".

Cardenales de Lara, sin embargo, la pasada campaña tuvo su punto débil en el staff de pitcheo, por lo que se supone será el tema más interesante para las posibles contrataciones, en virtud de que la camada de peloteros criollos del equipo es muy productiva.