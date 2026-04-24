MLB: Carlos Carrasco iguala marca de leyendas venezolanas tras debut con Atlanta

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Carlos Carrasco se mantiene vigente en las Grandes Ligas y firmó su estrenó en la temporada 2026 con Atlanta Braves. El serpentinero fue el encargado de cerrar las acciones desde el Nationals Park con una entrada en blanco para asegurar la victoria de su equipo frente a Washington Nationals.

Con el estreno en la jornada de este jueves 23 de abril, el lanzador venezolano se ha consolidado como una de las figuras criolla con mayor longevidad en Las Mayores, alcanzando en 2026 su temporada número 17, superando así a figuras como Aníbal Sánchez y Francisco Rodríguez, quienes finalizaron sus carreras con 16 campañas. Este logro resalta la consistencia y durabilidad del derecho, que ha sabido mantenerse competitivo a lo largo de los años en el máximo nivel del béisbol.

Dentro del grupo de venezolanos con más tiempo en MLB, Carrasco comparte el tercer escalón histórico con 17 temporadas junto a jugadores como Miguel Cairo y Manny Trillo. Por encima de ellos se encuentran leyendas como Omar Vizquel con 24 años, Miguel Cabrera con 21, y nombres históricos como David Concepción y Andrés Galarraga con 19, además de Bob Abreu y Luis Aparicio con 18 campañas en la Gran Carpa.

Carlos Carrasco se convierte en el lanzador más veterano en MLB

Después de su trayectoria con Cleveland Guardians, donde participó por 11 campañas consecutivas, convirtiéndose en uno de los más importante de la organización, el diestro ha buscado las manera de estirar su recorrido en la liga con otros colores, desempeñándose con los Bravos desde la pasada temporada.

El barquisimetano se estrenó como relevista en la vigente entrega de las Grandes Ligas con un capítulo completo y un ponche propinado, siendo una faceta que podría manejar de gran manera en la recta final de su carrera. De por vida, el "Cookie" presenta récord vitalicio de 112 victorias y 105 reveses, 1,697 abanicados, WHIP de 1.27 y efectividad de 4.22 en 1,688.1 innings lanzados.