Pausa forzada para Raisel Iglesias: los Bravos pierden a su cerrador estelar

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Los Bravos de Atlanta, actuales líderes de la División Este de la Liga Nacional, han tenido que realizar ajustes de emergencia en su roster. El equipo anunció que el relevista cubano Raisel Iglesias ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días (con efecto retroactivo al lunes) debido a una inflamación en su hombro derecho.

El diagnóstico

A pesar de la baja, el mánager Walt Weiss transmitió tranquilidad a la prensa y a la afición. Tras enviar a Iglesias de vuelta a Atlanta para someterse a pruebas médicas, los resultados parecen ser alentadores.

“Somos optimistas”, comentó Weiss. “La resonancia magnética no mostró daños estructurales, solo algo de inflamación. Sentimos que estamos controlando la situación a tiempo para evitar algo peor”.

La ausencia de Iglesias es notable: el derecho de 36 años ha estado intratable en este inicio de temporada 2026, lanzando 8.2 entradas sin permitir carreras y sumando cinco rescates.

Relevo en el montículo

Para cubrir el espacio en el roster, Atlanta llamó al lanzador zurdo Dylan Dodd. Sin embargo, la verdadera interrogante recae sobre quién asumirá la responsabilidad de cerrar los partidos en ausencia del cubano.

El candidato principal es el venezolano Robert Suárez, quien ya demostró de lo que es capaz la temporada pasada al registrar 40 salvamentos con San Diego. Suárez tiene la potencia y el temple necesarios para mantener a raya a los rivales mientras el "apagafuegos" titular se recupera.