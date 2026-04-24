MLB: Luis Arráez sigue mejorando y lidera la Liga Nacional en este apartado

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2026 ha sido un año de nuevos desafíos para Luis Arráez. Luego de una pasantía por los Padres de San Diego, el infielder criollo firmó con los Gigantes de San Francisco, para ser el segunda base de todos los días del equipo y para aportar con su más que confiable habilidad con el madero.

De momento, el venezolano ha vivido una temporada bastante acontecida, con varios altibajos, pero aún así ha sido capaz de mostrar todo su talento en la caja de bateo. De hecho, el oriundo de San Felipe es, contra todo pronóstico, líder de la Liga Nacional en el apartado ofensivo que mejor se le ha dado a lo largo de su carrera en Las Mayores.

Luis Arráez, líder en sencillos

Luego de 24 encuentros disputados en la actual temporada de las Grandes Ligas, Luis Arráez se alza como el líder en sencillos de la Liga Nacional, con 25. Además, es segundo en toda la Gran Carpa, solo por detrás de Chandler Simpson, quien acumula 29.

El venezolano tiene 28 hits en total con el uniforme de los Gigantes de San Francisco, ya que además de sus 25 sencillos, tiene también un doble y par de triples.

Gracias a estos números, Luis Arráez muestra un average sólido de .304, que a pesar de ser bastante bueno, está todavía alejado de lo que sabemos que es capaz de hacer. Además, tiene .340 de OBP, ayuado por los seis boletos que ha logrado negociar, y un OPS de .699 que tiene bastante potencial de mejorar si el criollo ajusta en los próximos juegos.