Pitcher venezolano causa furor en Japón y gana su cuarto juego del año

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La temporada 2026 de la pelota profesional de Japón ha iniciado por todo lo alto. No en vano, hablamos de una de las ligas de beisbol más importantes del mundo, por lo que no es sorpresa que veamos un alto nivel en el diamente. Además, son varios los venezolanos que hacen vida en este torneo, y varios han brillado hasta ahora. Entre los que han destacado, aparece el nombre de Anderson Espinoza.

El derecho de los Orix Buffaloes ha sido uno de los serpentineros más importantes de este arranque de la campaña en la liga más importante de Asia, y este viernes 24 de abril volvió a demostrar todo su talento, para ayudar a su equipo a derrotar a los Hokkaido Nippon-Ham Fighters y mejorar sus increíbles números.

Anderson Espinoza sigue intratable

Este 24 de abril, Anderson Espinoza realizó su cuarta apertura de la zafra, para mantener su paso perfecto, ya que logró adjudicarse su cuarto triunfo del año, gracias a una sólida presentación de siete entradas, en las que tan solo permitió tres hits y una carrera limpia.

Con este impresionante rendimiento, el lanzador que pertenece a Cardenales de Lara en Venezuela dejó su efectividad en 0.62, la segunda mejor dentro de la Liga del Pacífico, solo superado por el japonés Kaima Taira, de los Saitama Seibu Lions.

Anderson Espinoza ya viene de un gran 2025 en la NPB, también con el uniforme de Orix Buffaloes, en el que liogró efectividad de 2.98 a pesar de que tuvo foja negativa de cinco triunfos y ocho derrotas. Sin duda, poco a poco el caraqueño sigue afianzándose como uno de los brazos más importantes de esa liga.