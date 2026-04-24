LMBP: Renato Núñez sigue demostrando su poder con par de inmensos cuadrangulares

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No cabe duda de que, en los últimos años, uno de los sluggers más importantes del beisbol venezolano ha sido Renato Núñez. No en vano, al hablar de Núñez hablamos de un toletero que ha sabido demostrar su poder incluso en Grandes Ligas, por lo que no es sorpresa que la pelota criolla también ha sido testigo de su fuerza.

Y es que, además de ser uno de los grandes jonroneros de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en los últimos dos años, el infielder de 32 años también apunta a convertirse en uno de los peloteros de más poder en la Liga Mayor de Beisbol Profesional, y así lo demostró este jueves 23 de abril.

Renato Núñez saca a relucir toda su fuerza

Este jueves 23 de abril, Caciques de Distrito Capital noqueó a Samanes de Aragua en el Estadio Universitario de Caracas, al derrotarlos por pizarra de 13-3 en un duelo que culminó en siete entradas. El gran responsable de este fulminante nocaut fue Renato Núñez, quien no tuvo piedad con los brazos aragüeños.

En la parte baja del cuarto episodio, con corredores en las esquinas y dos outs, el oriundo de Valencia conectó un tremendo batazo entre right y center field, para conseguir su segundo cuadrangular de la campaña y poner la pizarra 7-2 en favor de los capitalinos.

Poco después, en la parte baja del sexto, Renato Núñez volvió a pescar un lanzamiento que se quedó en su zona de poder, para sonar su segundo vuelacercas del compromiso y su tercero del año, además de traer dos rayitas al plato y poner las acciones 10-3 para los suyos.

"Debo seguir trabajando y seguir mejorando mi físico. Todo se consigue saliendo a trabajar y a completar mis rutinas", dijo el slugger en declaraciones posteriores, para el departamento de prensa de Caciques. Ahora, batea para .313 en este inicio de año, con un OPS formidable de 1.351, números que demuestran que sigue en muy buena forma.