MLB: Bravos de Atlanta es el terror de Grandes Ligas en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Bravos de Atlanta se ha transformado en uno de los equipos más letales de Grandes Ligas en 2026. El equipo de Liga Nacional ha estado desarrollando una campaña élite a nivel ofensivo y de pitcheo; donde se está consolidando como el #1 de todas Las Mayores.

La ofensiva de Atlanta está transformada esta temporada con respecto al 2025. De hecho, cuenta con 9 peloteros 10+ hits en lo que va de año con un promedio de bateo general de .274, siendo la segunda mejor marca de todo la MLB. El equipo se calienta poco a poco rumbo al título.

A nivel de pitcheo, cuenta con una efectividad en conjunto de 3.12 de ERA y 4 peloteros con menos de 3.75 de ERA. Números para tener al equipo con marca de 18-8 y ser el mejor del año; solo han recibido 88 carreras en 28 juegos, con un promedio de 3.3 carreras permitidas.

¿Cuales son las figuras de Bravos de Atlanta en la temporada 2026?

Bravos de Atlanta no tiene solo un pelotero que destaque, tiene muchas figuras que poco a poco aportan. Obviamente Ronald Acuña Jr es uno de los principales, pero no es el #1 indiscutible. Esta temporada está en un rol más eficiente, sin pensar en los números individuales.

Bravos a nivel ofensivo:

Matt Olson: 103 TB, 22 CA, 29 H, 11 2B, 7 HR, 22 CI, 13 BB, .282 PRO, .359 OBP, .292 SLG, .951 OPS Brake Baldwin: 107 TB, 27 CA, 34 H, 4 2B, 7 HR, 23 CI, 11 BB, .318 PRO, .291 OBP, .551 SLG, .943 OPS Michael Harris: 85 TB, 11 CA, 27 H, 3 2B, 6 HR, 16 CI, 5 BB, .318 PRO, .356 OBP, .565 SLG, .921 OPS

Bravos a nivel de pitcheo:

Bryce Elder: 5 aperturas, 3-1, 1.50 ERA, 30.0 EL, 20 H, 5 CL, 2 HR, 9 BB, 29 SO, 0.97 WHIP Chris Sale: 5 aperturas, 4-1, 2.79 ERA, 29.0 EL, 22 H, 9 CL, 5 HR, 7 BB, 29 SO, 1.00 WHIP Grant Holmes: 5 aperturas, 1-1, 3.42 ERA, 26.1 EL, 18 H, 10 CL, 3 HR, 11 BB, 21 SO, 1.10 WHIP

¿Cómo va la temporada de Ronald Acuña Jr?

No podemos equivocarnos, Ronald Acuña Jr es el líder de Bravos de Atlanta. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera y sus logros con el equipo. Sin embargo, en 2026 está mucho más centrado en un rol de compañero. Por esa razón, sus números aún no han explotado como acostumbra.

Números de Acuña Jr en 2026:

- 26 juegos, 99 turnos, 11 anotadas, 23 hits, 5 dobles, 1 triple, 1 jonrón, 6 impulsadas, 14 boletos, 22 ponches, 4 bases robadas, .232 PRO, .339 OBP, .333 SLG, .672 OPS