MLB: Luis Arráez ingresa a una lista élite de venezolanos con esta cifra

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Oficialmente se puede decir que Luis Arráez está encendido. Luego de un inicio de altibajos, el infielder de los Gigantes de San Francisco parece finalmente haber encontrado su mejor versión con el madero, esa que lo ha llevado a ser campeón bate hasta en tres oportunidades a lo largo de su carrera de ocho campañas.

El oriundo de San Felipe se ha visto sólido en la caja de bateo, tomando buenos turnos y con muy buenas decisiones en sus swings, lo que ha generado que los imparables empiecen a aparecer con mayor frecuencia para él.

Este sábado 25 de abril, Luis Arráez hizo gala nuevamente del buen nivel que ha podido mostrar hasta ahora en esta temporada, al irse de 5-2 con un doble y una impulsada en el triunfo de San Francisco sobre Miami. Además, con su juego multihits, ingresó a una lista privilegiada conformada por tan solo 33 jugadores venezolanos en toda la historia de Las Mayores.

300 juegos multihits para Luis Arráez

Durante el triunfo de San Francisco sobre los Marlins de Miami, por pizarra de 6-2, Luis Arráez logró destacar con un sencillo y un doblete en cinco turnos al bate, para ser una de las figuras del encuentro. Por si fuera poco, con este par de inatrapables, la "Regadera" se convirtió en el criollo número 33 en la historia en llegar a los 300 juegos multihits en las Grandes Ligas.

El último venezolano en alcanzar la cifra de 300 juegos multihits en Las Mayores había sido David Peralta, quien lo logró el 15 de septiembre de 2024, cuando vestía el uniforme de los Padres de San Diego, al conectar par de sencillos en un triunfo de su equipo en entradas extra ante los Gigantes de San Francisco.

Además, esta buena actuación sirvió también para que Luis Arráez mejore sus números en lo que va de zafra. Después de esta jornada, el de San Felipe batea para .324, producto de 33 hits en 102 turnos al bate, mientras que su OPS ya se ubica en .737.