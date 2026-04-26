MLB: José Alvarado toma venganza ante Ronald Acuña Jr. en esta peculiar jugada

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Este sábado 25 de abril, los Phillies de Filadelfia derrotaron en un gran juego de pelota a los Bravos de Atlanta, en un compromiso que estuvo marcado por una buena presencia venezolana. Como de costumbre, Ronald Acuña Jr. fue primer bate y right field de Atlanta, mientras que Rafael Marchán fue el receptor de unos Phillies en donde también vio acción el relevista José Alvarado.

Precisamente, estos tres peloteros protagonizaron una acción más que curiosa en la parte baja del séptimo episodio. Primero, luego de negociar un boleto ante Alvarado, la "Bestia" puso a prueba el brazo de Marchán y se robó la segunda almohadilla. Sin embargo, poco después la batería criolla de Filadelfia tomaría una inesperada venganza.

La "venganza" ante Ronald Acuña Jr.

Y es que, con el juego 4-3 en favor de Atlanta, Ronald Acuña Jr. decidió salir a robar la intermedia para ponerse en posición anotadora en la baja del séptimo inning, algo que logró con éxito. Pero no todo fue color de rosas, porque su ímpetu y su gusto por el riesgo en las bases terminó por jugarle en contra.

Luego de robarse la segunda base, el jardinero criollo abrió mucho en la intermedia y terminó siendo sorprendido por un viraje excelente de José Alvarado, quien atrapó al oriundo de La Sabana entre segunda y tercera para retirarlo y poner el segundo out en la pizarra.

Por si fuera poco, Filadelfia logró empatar el compromiso en la parte alta del octavo episodio, y posteriormente se llevaron el triunfo en entradas extra, producto de cuatro anotaciones en la alta del décimo. José Alvarado y Rafael Marchán tomaron revancha, y además, se llevaron la victoria.