MLB: Germán Márquez guía la victoria de San Diego en la México City Series

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Germán Márquez protagonizó otra gran apertura en este mes de abril, lo que también le permitió sumar su tercer triunfo en cuatro salidas. La de este sábado fue bastante especial, ya que ayudó a que los Padres de San Diego derrotaran por 6 a 3 a los D-backs de Arizona en el primer choque de la México City Series.

El Estadio Alfredo Harp Helú fue testigo de un encuentro emocionante, donde el lanzador venezolano completó seis entradas en las que toleró seis imparables y cuatro anotaciones, además que regaló una base por bolas y ponchó a dos contrarios.

Márquez solo falló en un inning

Las acciones comenzaron con un Germán Márquez letal sobre el montículo, retirando por la vía rápida el primer capítulo. Sin embargo, en el segundo sufrió su única mancha al permitir las cuatro rayitas, y luego de dos outs.

Ildemaro Vargas se encargó de iniciar la arremetida con un sencillo, mientras que José Fernández capitalizó el ataque con un doble productor de dos. Acto seguido, Alek Thomas redondeó la faena con un cuadrangular para dejar el 4 a 0 en la pizarra por ese entonces.

Luego de superar ese inconveniente, el oriundo de San Félix retomó su dominio y colgó ceros hasta su salida. Solo en el cuarto capítulo se le embasaron dos corredores, los cuales afortunadamente para él no pasaron de la intermedia.

Además de Germán, los otros venezolanos que vieron acción fueron Ildemaro, que ligó de 4-1 con anotada; José Fernández, que terminó de 4-2 con doble, dos impulsadas y una anotada; Jorge Barrosa, que falló en su único turno como emergente; y Freddy Fermín, que disparó un sencillo en tres turnos con una empujada.

Números de Germán Márquez en la temporada 2026 de la MLB