MLB: Luis Arráez mete presión por el título de bateo con otra jornada multi-hit

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Luis Arráez hizo de las suyas nuevamente y durante la jornada de este sábado volvió a demostrar productividad con el madero. Esto sucedió en la victoria por 6 a 2 de los Gigantes de San Francisco, en el Oracle Park, frente a los Marlins de Miami.

En este careo, La Regadera bateó de 5-2 con un doble y una carrera impulsada. Cabe señalar que ya son 10 juegos multi-hit los que acumula en lo que va de la temporada 2026, extendiendo además su racha a cinco juegos con al menos un imparable.

Arráez selló el triunfo en San Francisco

Luis Arráez se encargó de disparar el primer sencillo de su equipo al inicio del encuentro. Sin embargo, ninguno de sus compañeros logró aprovecharlo para romper el cero en la primera entrada.

Ya en el octavo, el grandeliga venezolano no desaprovechó su turno y remolcó a Patrick Bailey desde la intermedia con una línea al jardín izquierdo, lo suficientemente lejos para llegar sin problemas a la segunda almohadilla. De esa manera terminó de cerrar el juego con la sexta rayita de los Gigantes.

Ahora, La Regadera aumenta su promedio a .324 para situarse en el sexto lugar en la Liga Nacional, mientras que es tercero en cuanto a hits (33). Hasta los momentos, Xavier Edwards comanda ambos apartados con .353 y 36, respectivamente.

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB