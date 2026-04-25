MLB: Andrés Giménez mantiene su productividad y lidera a Toronto en este apartado

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El Rogers Centre celebró durante la jornada de este sábado una nueva victoria de los Azulejos de Toronto, quienes derrotaron con lo justo por 5 a 3 a los Guardianes de Cleveland. Allí, el bate de Andrés Giménez marcó la diferencia con una conexión muy oportuna.

Para esta cita, el infielder venezolano terminó de 4-1 con un doble y dos carreras impulsadas. De hecho, hay que mencionar que en el encuentro del pasado viernes, en el arranque de esta serie, también remolcó par de rayitas.

Giménez no baja su rimo

El batazo de Andrés Giménez sucedió en el sexto inning. Con corredores en posición anotadora, el zurdo no dejó pasar un envío por el medio y disparó un largo elevado hacia su banda, lo que le permitió a Toronto ampliar su ventaja 4 a 1 en ese entonces.

Otro dato a resaltar del buen momento que vive el larense es que lidera a su equipo en el apartado de carreras remolcadas, superando a Vladimir Guerrero Jr. (13) y a Jesús Sánchez (12). Además, ya son cinco empujadas en los últimos siete juegos.

Números de Andrés Giménez en la temporada 2026 de la MLB