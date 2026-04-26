Vea cómo Ildemaro Vargas amplía su racha de hits conectados en la MLB

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El Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México también ha sido testigo de la racha que protagoniza Ildemaro Vargas. Y es que dicho escenario alberga el careo entre D-backs de Arizona y Padres de San Diego, en la denominada México City Series de este fin de semana.

Durante este primer duelo, el de Caripito ligó de 4-1 con una carrera anotada. Si bien extendió su cadena de imparables, cabe acotar que su equipo terminó cediendo con pizarra de 6 a 4.

La única buena conexión del venezolano fue, justamente, ante su compatriota Germán Márquez a la altura del segundo inning. Dicho hit, con dos outs, sirvió para comenzar un rally de cuatro rayitas que le permitió pisar el home tras un doble del también criollo José Fernández.

Ildemaro no baja su ritmo arrollador

Ildemaro Vargas ha participado en 19 juegos de esta temporada 2026, y en cada uno de ellos ha disparado al menos un sencillo. A esto hay que añadirle los últimos tres de la zafra pasada para que ahora su racha sea de 22.

Se trata de la quinta mejor seguidilla de imparables de un pelotero venezolano, igualando la que firmó Pablo Sandoval por allá en 2011. Ahora, su próximo objetivo pasará por escalar un puesto más y unirse a Melvin Mora (23), quien vivió su momento en 2003.