MLB: Salvador Pérez hace vibrar Kansas City con este descomunal batazo

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Salvador Pérez inició la fiesta en el Kauffman Stadium con uno de esos enormes swings con los que nos tiene acostumbrados. Y es que gracias a él los Reales de Kansas City tomaron ventaja en la pizarra durante la jornada de este sábado ante los Angelinos de Los Ángeles.

Todo sucedió en el segundo episodio. Allí, Salvy sacó una bola de abajo para transformarla en una línea que desapareció por todo el jardín izquierdo, a unos 371 pies de distancia y con una velocidad de salida de 111.2 mph. De esa manera puso el 1 a 0 de ese entonces.

Pero eso no fue todo. Cabe agregar que en el tercero, el capitán apareció nuevamente con otra carrera remolcada, esta vez gracias a un hit que le permitió a Bobby Witt Jr. anotar desde la intermedia.

Por los momentos, Salvador Pérez cuenta con cuatro jonrones, ocho carreras impulsadas, siete anotadas, .182 de promedio y .552 de OPS luego de 26 compromisos en la zafra.

Salvy busca seguir escalando entre venezolanos

Si añadimos estas dos conexiones, Salvy ahora cuenta con 1.730 hits de por vida en la MLB. Dicha cifra lo ubica en el puesto 13 entre peloteros venezolanos, por lo que será cuestión de tiempo para que deje en el camino a Asdrúbal Cabrera (1.763).

Por su parte, en el apartado de carreras anotadas ya suma un total de 717 que lo mantienen en la casilla 19. En ese sentido, su próximo objetivo pasa por superar a Carlos Guillén (733).