MLB: Alex Cora y las razones para ser despedido por Red Sox

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Alex Cora es considerado uno de los mejores managers de Grandes Ligas. Su etapa en Medias Rojas de Boston termina con un sabor amargo: un inicio catastrófico (10-17) junto a un equipo sin alma y displicente. Eso junto a una mala gerencia terminó con el despido del boricua.

Muchos especulan que los malos resultados causaron el despido. La realidad es que va mucho más allá; tras un inicio 2-9, Cora comentó a la prensa: "no hay alarmas encendidas, tenemos cosas rescatables". Palabras que alarmaron a la gerencia por una falta de autocrítica en el dugout.

John Henry y la directiva de Red Sox comenzó a ver un equipo sin liderazgo, con un intolerable mensaje displicente en cada derrota. El manager y su staff no mostraron: pasión, carácter y los ajustes para arreglar la situación. No estuvieron a la altura de la competitividad de Boston.

Junto a Alex, despidieron a: Peter Fatse (coach de bateo), Ramón Vázquez (banca), Kyle Hudson (tercera base), Dillon Lawson (asistente de bateo) y Joe Cronin (estrategia de bateo). Esta reestructuración confirma que el problema fue la pérdida de valores en la organización.

Red Sox: ¿Qué sigue en lo que resta de temporada 2026?

Por lo pronto Craig Breslow nombró a Chad Tracy (manager de Triple A - Worcester) como el dirigente interino en Red Sox. Es una decisión rápida para competir durante esta y la próxima semana. Luego se tomará la decisión final del próximo manager del equipo hasta final de año.

Sin embargo, esto ahora pone bajo la lupa a la dirigencia de Boston: John Henry (dueño), Sam Kennedy (presidente) y el propio Breslow (jefe de operaciones de beisbol). La barrida en Fenway Park contra Yankees dio un claro veredicto por parte de la afición: "Vender al equipo".

Es verdad que Cora tenía muchos problemas: liderazgo, carácter, decisiones tardías, apoyo incondicional con jugadores que no lo merecen, entre otras cosas. Todo eso es verdad, pero la gerencia ya no tiene al chivo expiatorio. De ahora en adelante, todo recaerá en ellos lo saben.

Solo hace falta ver la nómina de 2018 a la de 2026 para entender que el equipo solo ha empeorado. La gerencia se ha movido a lo largo de los últimos años sin inversión y sin rumbo fijo, queriendo competir contra rivales que han trabajado mejor durante años para ser competitivos.

Números de Alex Cora como manager de Red Sox

En líneas generales los números de Alex Cora fueron positivos por una primera campaña de 108 victorias. Sus registros están por encima de .500 con una Serie Mundial en la campaña 2018 frente a Dodgers de Los Ángeles.

Números de Cora con Red Sox: