Fin de ciclo en Fenway: Los Red Sox despiden a Alex Cora

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En un movimiento que ha sacudido los cimientos de la Liga Americana, los Red Sox de Boston anunciaron este sábado el despido de Alex Cora. La noticia llega en un momento de extrema ironía: apenas minutos después de que el equipo aplastara a los Orioles de Baltimore, rompiendo así una racha de cuatro derrotas seguidas.

Sin embargo, ni una explosión ofensiva de tal magnitud pudo salvar el puesto de Cora. El propietario del equipo, John Henry, emitió un comunicado agradeciendo los años de servicio del puertorriqueño, destacando especialmente la histórica temporada de 2018 donde Boston alcanzó las 108 victorias y el título de la Serie Mundial.

"Alex ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad; siempre le estaremos profundamente agradecidos", señaló Henry.

De la gloria de 2018 al sótano del Este

El despido de Cora no se explica por el juego del sábado, sino por el peso de las últimas semanas. Tras ser barridos en Fenway Park por sus archirrivales, los Yankees de Nueva York, la paciencia de la directiva llegó a su límite. Con un récord de 10-17, los Medias Rojas se encuentran actualmente en el último lugar de la División Este, una posición inaceptable para una franquicia con su presupuesto y expectativas.

Cora, que regresó al equipo tras su suspensión por el escándalo de robo de señas con Houston, no pudo encontrar la fórmula para darle estabilidad a un cuerpo de lanzadores inconsistente y a una ofensiva que, hasta el partido de hoy, había lucido apagada.

Limpieza profunda en el cuerpo técnico

La salida de Cora es solo la punta del iceberg. La organización anunció una purga casi total de su staff de entrenadores, enfocándose principalmente en el área de bateo, que ha sido el talón de Aquiles del equipo este año. Los despedidos incluyen a:

Peter Fatse (Entrenador de bateo)

Dillon Lawson y Joe Cronin (Asistentes de bateo)

Ramón Vázquez (Entrenador de banca)

Kyle Hudson (Entrenador de tercera base)

https://x.com/lanacionboston/status/2048180777481830406?s=20

Incluso una figura icónica como Jason Varitek, capitán histórico y pieza clave en tres títulos de Serie Mundial, ha sido removido de su cargo como estratega de juego y prevención de carreras, aunque permanecerá dentro de la organización en una función aún por definir.

Chad Tracy asume el mando interino

Ante el vacío de poder, los Red Sox han nombrado a Chad Tracy como mánager interino. Tracy, quien hasta ahora dirigía a la filial Triple-A en Worcester, tendrá la difícil tarea de intentar rescatar una temporada que parece descarrilarse antes de llegar a mayo.

La directiva espera que este "borrón y cuenta nueva" sirva para sacudir el vestuario y devolverle la competitividad a un equipo que, a pesar del talento individual, no ha logrado funcionar como unidad en este primer mes de competición.