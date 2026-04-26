MLB: prospecto venezolano hace historia en la Serie de Ciudad de México

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José Fernández es uno de los prospectos venezolanos más prometedores del 2026. Con solo 22 años está siendo pieza importante de la ofensiva de Diamondbacks de Arizona. En la Serie de la Ciudad de México está demostrando que tiene un lugar especial en Grandes Ligas.

Fernández batea en cualquier escenario y el sábado lo demostró en el inicio del Tour de la MLB. El oriental se fue de 4-2 con doble y dos remolcadas, convirtiéndose en el segundo venezolano (Thairo Estrada en 2023) con múltiples hits e impulsadas en un juego de temporada regular en Ciudad de México.

Alineado como designado, José con sus 22 años castigó una recta de Germán Márquez en el primer inning para traer dos al plato. Más tarde, exhibió su versatilidad con un toque de bola impecable, elevando su promedio a .319 y reafirmando su candidatura como Novato del Año.

Esta serie representa la octava ocasión que Las Mayores visita territorio mexicano, consolidando el éxito del béisbol internacional. El venezolano, con 23 hits y 11 empujadas en 21 juegos, sigue demostrando que tiene el carácter necesario para brillar con D-backs en 2026.

¿Cuál es el techo de Diamondbacks de Arizona en 2026?

Diamondbacks de Arizona han conformado un grupo joven y sumamente competitivo que ilusiona. Con figuras emergentes como José Fernández, el equipo muestra una dinámica ofensiva refrescante. Sin embargo, el techo del conjunto dependerá de la gerencia en 2026.

Para competir seriamente por un comodín en la Liga Nacional, Arizona necesita adquirir un par de lanzadores de gran nivel. Aunque el talento joven sobra en el diamante, la falta de profundidad en el pitcheo abridor es el único obstáculo que separa de un año de postemporada.

Lograr un lugar en octubre requiere consistencia monticular bajo presión. Si la organización logra concretar un movimiento estratégico antes de la fecha límite de cambios, este equipo tendrá el balance ideal entre juventud y experiencia. El objetivo es volver a la Serie Mundial.

Números de José Fernández con D-backs en 2026