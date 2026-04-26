MLB: Mason Miller impone récord histórico con Padres de San Diego

Suscríbete a nuestros canales

Mason Miller se ha convertido en el nuevo 'apaga y vámonos' en Grandes Ligas. Un jugador con un comando de pitcheo y una velocidad que deja en ridículo a los mejores bateadores de la liga. De hecho, con su última actuación alcanzó un récord histórico de Padres de San Diego.

Miller en la victoria 6-4 de Padres sobre Diamondbacks de Arizona registró: 1.0 entradas, 13 pitcheos, 9 strikes para sacar otro cero y anotarse el juego salvado número 10 de la temporada. Con esos números alcanzó 34.2 entradas sin recibir carreras, siendo marca histórica de San Diego.

Esta hazaña sitúa a como una pieza inamovible en el esquema de Padres. Su capacidad para mantener el marcador en cero durante más de treinta episodios resalta la evolución de su repertorio y su madurez mental en momentos críticos en Las Mayores.

Mason Miller: ¿Qué hace tan especial al cerrador de Padres de San Diego?

Mason Miller trasciende a la velocidad bruta de su brazo. Aunque sus lanzamientos alcanzan las 100 millas con facilidad, el verdadero secreto de su éxito radica en una ubicación quirúrgica. Su capacidad para colocar pitcheos en las esquinas lo hace indescifrable.

Esta precisión sobrenatural permite que Miller dicte las condiciones en cada enfrentamiento dentro de MLB. Además de intimidar con su velocidad, su racha solo indica que en estos momentos nadie puede hacerle daño. Y así se los hace sentir en cada lanzamiento.

El bullpen de Padres de San Diego con la incorporación de Mason está bastante fuerte. De hecho, es uno de los mejores de la temporada 2026 de Grandes Ligas y no solo por su cerrador, cada pelotero del cuerpo de lanzadores ha logrado mantener la regularidad.

Números de Mason Miller con Padres de San Diego en 2026

Mason Miller es uno de los mejores lanzadores de la temporada 2026 de Grandes Ligas. Su desempeño con Padres de San Diego está siendo superlativo en muchos niveles; pero lo más importante es que le da estabilidad a un equipo en juegos cerrados.

Números de Miller en 2026:

- 13 juegos, 1-0, 0.00 ERA, 10-10 salvados, 13.1 entradas, 3 hits, 0 carreras limpias, 2 boletos, 27 ponches, 0.38 WHIP